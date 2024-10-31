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Эдди Хау о победе над Челси: Чем больше игр такого калибра мы будем выигрывать, тем лучше сможем понять, где мы хотим быть
Сорокам был необходим положительный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" после нескольких неудачных результатов в чемпионате, вчера на своем поле переиграл "Челси" со счетом 2:0. После поединка тренер "сорок" Эдди Хау отметил, что эта победа может придать уверенности его команде на дальнейшие матчи.
"Нам нужна была игра и результат, и я думаю, что мы получили это сегодня. Особенно в первом тайме, я думаю, что это была наша лучшая черта; передняя линия, действительно хорошая энергия, хорошие ощущения, хорошее качество, хорошее настроение - и что самое главное - и большая победа для нас. Уверенность - это всегда хрупкая вещь, вы можете делать много разных вещей, но победа в футбольных матчах - это единственное, что, по моему мнению, придает футболистам уверенности. Чем больше игр такого калибра мы сможем выиграть, тем лучше мы сможем понять, где мы хотим быть", - цитирует Эдди Хау Independent.
Добавим, что следующий матч "Ньюкасл" сыграет 2 ноября дома против "Арсенала".
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