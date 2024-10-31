Деян Кулусевски: Я хочу показать, что могу быть одним из лучших футболистов мира

Нападающий "Тоттенхэма" Деян Кулусевски прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в Кубке английской лиги и рассказал о своей главной цели.

"Это действительно очень важно, что мы одержали победу в матче против "Манчестер Сити", против топ-клуба, и прошли в следующий раунд соревнований. Я очень рад за нашу команду". "Я всегда люблю играть против топ-клубов, ведь я хочу показать, что могу быть одним из лучших игроков в мире. Сегодня я наслаждался своей игрой и игрой команды", — сказал Деян для Sky Sports.

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В этом сезоне 24-летний Деян Кулусевски отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами в 14 играх за "Тоттенхэм" во всех турнирах. Также заметим, что "Милан" активно следит за атакующим полузащитником "шпор".