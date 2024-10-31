"Есть много вещей, которые мы можем улучшить", - тренер Челси после Кубка английской лиги

Тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал об поражении "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Я думаю, что в течение 23 минут, до их гола, мы контролировали игру и ничего не пропускали. Затем, после гола, мы потеряли контроль на десять минут, когда пропустили второй гол, а затем, в последние десять минут первого тайма, мы создали два или три явных голевых момента, но, к сожалению, не забили, а во втором тайме мы контролировали игру.

Так что я знаю, что самое важное — это результат, но с точки зрения игры мы проиграли из-за десяти минут, а в остальном были довольно хороши", - сказал Мареска.