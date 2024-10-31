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"Есть много вещей, которые мы можем улучшить", - тренер Челси после Кубка английской лиги
Мареска прокомментировал поражение от Ньюкасла в Кубке английской лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал об поражении "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Я думаю, что в течение 23 минут, до их гола, мы контролировали игру и ничего не пропускали. Затем, после гола, мы потеряли контроль на десять минут, когда пропустили второй гол, а затем, в последние десять минут первого тайма, мы создали два или три явных голевых момента, но, к сожалению, не забили, а во втором тайме мы контролировали игру.
Так что я знаю, что самое важное — это результат, но с точки зрения игры мы проиграли из-за десяти минут, а в остальном были довольно хороши", - сказал Мареска.
Итальянский тренер сравнил матч против "Ньюкасла" в АПЛ и в Кубке.
Два дня назад мы сыграли очень хорошо, и я думаю, что сегодня мы тоже сыграли очень хорошо, если не считать пропущенного нами гола. Но, конечно, есть много вещей, которые мы можем улучшить, - заявил Мареска.
"Челси" проиграл "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка лиги со счётом 0:2. Украинский нападающий Михаил Мудрик провёл полный матч, но результативными действиями не отметился.
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