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Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера месяца в октябре

Англия
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У них ни одного поражения в октябре

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера месяца в октябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-Лига (АПЛ) объявила претендентов на тренера месяца в октябре.

Номинированы:

  • Нуно Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест", 2 победы и одна ничья, 7 место в таблице)
  • Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 место в таблице)
  • Фабиан Хюрцеллер ("Брайтон", 2 победы и одна ничья, 6 место в таблице)
  • Арне Слот ("Ливерпуль", 2 победы и одна ничья, 2 место)

Голосование продлится до 4 ноября. Ранее АПЛ объявила претендентов на игрока месяца.

Напомним, что тренером сентября в АПЛ стал наставник "Челси" Энцо Мареска.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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