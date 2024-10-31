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Английская Премьер-Лига объявила претендентов на тренера месяца в октябре
У них ни одного поражения в октябре
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига (АПЛ) объявила претендентов на тренера месяца в октябре.
Номинированы:
- Нуно Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест", 2 победы и одна ничья, 7 место в таблице)
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 место в таблице)
- Фабиан Хюрцеллер ("Брайтон", 2 победы и одна ничья, 6 место в таблице)
- Арне Слот ("Ливерпуль", 2 победы и одна ничья, 2 место)
Your four nominees for @barclaysfooty Manager of the Month are...— Premier League (@premierleague) October 31, 2024
???? Nuno Espirito Santo
???? Pep Guardiola
???? Fabian Hurzeler
???? Arne Slot
Who gets your vote? ????️#PLAwards
Голосование продлится до 4 ноября. Ранее АПЛ объявила претендентов на игрока месяца.
Напомним, что тренером сентября в АПЛ стал наставник "Челси" Энцо Мареска.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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