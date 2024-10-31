Микель Артета - об Итане Нванери: Он чрезвычайно талантливый игрок

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета был в восторге от игры 17-летнего воспитанника академии клуба Итана Нванери, который отметился забитым голом в матче Кубка английской лиги против "Престона" (0:3).

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"Итан ежедневно на тренировках демонстрирует, какими невероятными навыками он обладает. Партнеры по команде доверяют ему, когда отдают на него передачу. Это отличный знак для него. Он всегда хочет получить мяч, чтобы создавать моменты". "Он чрезвычайно талантливый игрок. Рядом с ним есть высококлассные игроки и правильная среда, мы должны заботиться о нем, ведь перед нами действительно особенный игрок. Его трудолюбие изрядно впечатляет, он любит то, что делает на поле".

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17-летний Итан Нванери поразил своей игрой за "Арсенал" в Кубке лиги против "Престона" (0:3). Напомним, что Нванери также является самым молодым игроком в истории АПЛ. В возрасте 15 лет и 181 дня воспитанник академии "Арсенала" дебютировал за клуб в матче против "Брентфорда" в сентябре 2022 года.