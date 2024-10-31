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Два игрока из Манчестер Сити. АПЛ объявила претендентов на гол месяца

Англия
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Попал гол защитника

Два игрока из Манчестер Сити. АПЛ объявила претендентов на гол месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига представила претендентов на гол месяца.

В список вошли:

  • Факундо Буонанотте ("Лестер" - "Борнмут" 1:0)
  • Андреас Перейра ("Манчестер Сити" - "Фулхэм" 3:2)
  • Жереми Доку ("Манчестер Сити" - "Фулхэм" 3:2)
  • Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:1)
  • Райан Кристи ("Борнмут" - "Арсенал" 2:0)
  • Йошко Гваардиол ("Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 1:2)
  • Николас Джексон ("Челси" - "Ньюкасл" 2:1)
  • Букайо Сака ("Арсенал" - "Ливерпуль" 2:2)

Видео голов:

Голосование продлится до 4 ноября.

Ранее АПЛ представляла претендентов на игрока месяца и тренера месяца.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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