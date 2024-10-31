Англия
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Два игрока из Манчестер Сити. АПЛ объявила претендентов на гол месяца
Попал гол защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига представила претендентов на гол месяца.
В список вошли:
- Факундо Буонанотте ("Лестер" - "Борнмут" 1:0)
- Андреас Перейра ("Манчестер Сити" - "Фулхэм" 3:2)
- Жереми Доку ("Манчестер Сити" - "Фулхэм" 3:2)
- Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:1)
- Райан Кристи ("Борнмут" - "Арсенал" 2:0)
- Йошко Гваардиол ("Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" 1:2)
- Николас Джексон ("Челси" - "Ньюкасл" 2:1)
- Букайо Сака ("Арсенал" - "Ливерпуль" 2:2)
Видео голов:
Voting is now open for October's Guinness Goal of the Month award! ????#PLAwards— Premier League (@premierleague) October 31, 2024
Голосование продлится до 4 ноября.
Ранее АПЛ представляла претендентов на игрока месяца и тренера месяца.
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