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Стало известно, почему полузащитник Ливерпуля пропустил матч Кубка лиги
Игрока даже не было в заявке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх не был заявлен на матч Кубка лиги против "Брайтона".
Девушка футболиста Синди Пероти выложила в Instagram сторис. На ней показан стол с посудой и сидящий напротив Райан Гравенберх.
Пероти запечатлила, как полузащитник внимательно наблюдает за матчем "Ливерпуля".
"Постоянно, неважно, где он находится", - подписала фотографию девушка.
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Райан Гравенберх – игрок старта "Ливерпуля". На данный момент, полузащитник провёл 12 игр за клуб, но голы не забивал.
"Ливерпуль" выиграл матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Брайтона" со счётом 3:2.
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