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Стало известно, почему полузащитник Ливерпуля пропустил матч Кубка лиги

Англия

Игрока даже не было в заявке

Стало известно, почему полузащитник Ливерпуля пропустил матч Кубка лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх не был заявлен на матч Кубка лиги против "Брайтона".

Девушка футболиста Синди Пероти выложила в Instagram сторис. На ней показан стол с посудой и сидящий напротив Райан Гравенберх.

Пероти запечатлила, как полузащитник внимательно наблюдает за матчем "Ливерпуля".

"Постоянно, неважно, где он находится", - подписала фотографию девушка.

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Стало известно, почему полузащитник Ливерпуля пропустил матч Кубка лиги - фото 1

Райан Гравенберх – игрок старта "Ливерпуля". На данный момент, полузащитник провёл 12 игр за клуб, но голы не забивал.

"Ливерпуль" выиграл матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Брайтона" со счётом 3:2.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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