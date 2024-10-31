Стало известно, почему полузащитник Ливерпуля пропустил матч Кубка лиги

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Райан Гравенберх не был заявлен на матч Кубка лиги против "Брайтона".

Девушка футболиста Синди Пероти выложила в Instagram сторис. На ней показан стол с посудой и сидящий напротив Райан Гравенберх.

Пероти запечатлила, как полузащитник внимательно наблюдает за матчем "Ливерпуля".

"Постоянно, неважно, где он находится", - подписала фотографию девушка.

Фотогалерея

Райан Гравенберх – игрок старта "Ливерпуля". На данный момент, полузащитник провёл 12 игр за клуб, но голы не забивал.

"Ливерпуль" выиграл матч 1/8 финала Кубка Лиги против "Брайтона" со счётом 3:2.