Помешали забить ТОП голы. Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября. Видео

Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября.

Номинанты:

Роберт Санчес (" Челси " - "Ноттингем Форест")

" - "Ноттингем Форест") Жозе Са (" Вулверхэмптон " - "Манчестер Сити")

" - "Манчестер Сити") Матц Сельс (" Ноттингем Форест " - "Кристал Пэлас")

" - "Кристал Пэлас") Мадс Хермансен (" Лестер " - "Ноттингем Форест")

" - "Ноттингем Форест") Марк Траверс ("Астон Вилла" - " Борнмут ")

") Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"- "Тоттенхэм")

Видео сейвов:

Six stunning stops nominated for October's Save of the Month ????



Which goalkeeper will you vote for?#PLAwards — Premier League (@premierleague) October 31, 2024

Голосование открыто до 4 ноября. В сентябре этой награды удостоился Андре Онана из "Манчестер Юнайтед", а в августе получил Давид Райа из "Арсенала".

Также АПЛ представила номинантов на игрока месяца, тренера месяца и гол месяца.