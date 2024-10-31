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Помешали забить ТОП голы. Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября. Видео

Англия
Обновлено

Красивые сейвы, но победит лишь один

Помешали забить ТОП голы. Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября.

Номинанты:

  • Роберт Санчес ("Челси" - "Ноттингем Форест")
  • Жозе Са ("Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити")
  • Матц Сельс ("Ноттингем Форест" - "Кристал Пэлас")
  • Мадс Хермансен ("Лестер" - "Ноттингем Форест")
  • Марк Траверс ("Астон Вилла" - "Борнмут")
  • Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"- "Тоттенхэм")

Видео сейвов:

Голосование открыто до 4 ноября. В сентябре этой награды удостоился Андре Онана из "Манчестер Юнайтед", а в августе получил Давид Райа из "Арсенала".

Также АПЛ представила номинантов на игрока месяца, тренера месяца и гол месяца.

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Английская Премьер-лига
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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