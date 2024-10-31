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Помешали забить ТОП голы. Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября. Видео
Красивые сейвы, но победит лишь один
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига представила шесть претендентов на сейв октября.
Номинанты:
- Роберт Санчес ("Челси" - "Ноттингем Форест")
- Жозе Са ("Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити")
- Матц Сельс ("Ноттингем Форест" - "Кристал Пэлас")
- Мадс Хермансен ("Лестер" - "Ноттингем Форест")
- Марк Траверс ("Астон Вилла" - "Борнмут")
- Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"- "Тоттенхэм")
Видео сейвов:
Six stunning stops nominated for October's Save of the Month ????— Premier League (@premierleague) October 31, 2024
Which goalkeeper will you vote for?#PLAwards
Голосование открыто до 4 ноября. В сентябре этой награды удостоился Андре Онана из "Манчестер Юнайтед", а в августе получил Давид Райа из "Арсенала".
Также АПЛ представила номинантов на игрока месяца, тренера месяца и гол месяца.
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