Рубен Аморим готов избавиться сразу от нескольких игроков МЮ, когда возглавит клуб

Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим является главным кандидатом на пост тренера "Манчестер Юнайтед". Известно, что руководство "красных дьяволов" заплатит за специалиста отступные в размере 11 миллионов евро.

39-летний Аморим еще не возглавил "МЮ", но источники TEAMtalk сообщили, что португалец уже начал обсуждать свои трансферные планы с руководством "Манчестер Юнайтед". Известно, что Рубен Аморим готов избавиться сразу от четырех игроков, которых клуб может продать уже в январе.

32-летний Кристиан Эриксен и 30-летний Виктор Линделеф не входят в долгосрочные планы Аморима. Их контракты с клубом истекают в конце сезона. Каземиро и Антони, которые не демонстрируют лучшую игру, также могут покинуть "МЮ", что поможет разгрузить зарплатную ведомость.

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Добавим, что в последнем матче "Манчестер Юнайтед" переиграл "Лестер" со счетом 5:2 в Кубке лиги. Командой на поле руководил временный тренер Рууд ван Нистелрой.