Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рубен Аморим готов избавиться сразу от нескольких игроков МЮ, когда возглавит клуб
Известно, кто может покинуть команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим является главным кандидатом на пост тренера "Манчестер Юнайтед". Известно, что руководство "красных дьяволов" заплатит за специалиста отступные в размере 11 миллионов евро.
39-летний Аморим еще не возглавил "МЮ", но источники TEAMtalk сообщили, что португалец уже начал обсуждать свои трансферные планы с руководством "Манчестер Юнайтед". Известно, что Рубен Аморим готов избавиться сразу от четырех игроков, которых клуб может продать уже в январе.
32-летний Кристиан Эриксен и 30-летний Виктор Линделеф не входят в долгосрочные планы Аморима. Их контракты с клубом истекают в конце сезона. Каземиро и Антони, которые не демонстрируют лучшую игру, также могут покинуть "МЮ", что поможет разгрузить зарплатную ведомость.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в последнем матче "Манчестер Юнайтед" переиграл "Лестер" со счетом 5:2 в Кубке лиги. Командой на поле руководил временный тренер Рууд ван Нистелрой.
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ получил премиальные, несмотря на поражение в дерби
- Удаление игрока Зари в кубковом матче против Шахтера. В матче Шахтера против Динамо за такой же фол игрок дончан получил лишь желтую
- Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги
- Зинченко: Когда я сказал Фоменко, что мной интересуется Сити, этот всегда серьезный тренер расхохотался
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО