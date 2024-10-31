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Челси и Бавария будут бороться за трансфер голкипера Порту

Англия

Оба клуба ищут основного вратаря

Челси и Бавария будут бороться за трансфер голкипера Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" готов конкурировать с мюнхенской "Баварией" за подписание ключевого игрока "Порту" Диогу Кошты. Вратарь сборной Португалии может стать основным в лондонском клубе, однако "мюнхенцы" тоже хотят сделать его основным, если Мануэль Нойер покинет команду.

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"Челси" на протяжении длительного времени интересуется голкипером "Порту" Диогу Коштой. Скауты "синих" были впечатлены игрой 25-летнего португальца и рассматривают его в качестве основного вратаря команды. Известно, что "Бавария" также заинтересована в его подписании, поскольку Мануэль Нойер размышляет над возможным завершением игровой карьеры после завершения контракта с клубом, который истекает в 2025 году.

Как известно, "Порту" хочет получить за своего игрока хорошую денежную компенсацию в случае его возможного трансфера. Португальский клуб оценивает стоимость своего голкипера в размере 70 миллионов евро.

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В этом сезоне Диогу Кошта принял участие в 13 матчах на клубном уровне, проведя 7 игр на ноль.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Порту (Португалия) Диогу Кошта
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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