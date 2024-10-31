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Ньюкасл готовится подписать бразильского вундеркинда из Сан-Паулу
Клубу придется заплатить значительную сумму за игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Сан-Паулу" готов продать своего талантливого 18-летнего нападающего Вильяма Гомеса за значительную суму, которая удовлетворит руководство клуба, поскольку "Ньюкасл" заинтересован в его подписании.
Вильям Гомес впечатлил своей игрой не только на клубном, но и на международном уровне, выступая за сборную Бразилии в возрасте до 17 лет в 2022 году. На его счету два гола в семи матчах Бразилейрао в этом сезоне.
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Отмечается, что действующий контракт Гомеса с "Сан-Паулу" рассчитан до конца 2028 года. Считается, что в соглашении есть положение о сумме отступных в размере 120 миллионов евро для клубов за пределами Бразилии, хотя его стоимость на портале Transfermarkt сейчас составляет лишь 5 миллионов евро.
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