  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола рассказал почему не выпустил Холанда в матче с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола рассказал почему не выпустил Холанда в матче с Тоттенхэмом

Англия

Футболист был в заявке

Гвардиола рассказал почему не выпустил Холанда в матче с Тоттенхэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Тоттенхэмом" (1:2) рассказал, почему не выпустил на поле Холанда, поскольку футболист был на скамейке запасных.

По словам испанского тренера, он не планировал выпускать норвежского нападающего в матче.

Все очень просто... план состоял в том, чтобы он не играл в этой игре. Он сыграл много минут, мы знали, что на этой неделе у нас не будет возможности восстановиться и не будет большого количества игроков, и я не хотел тратить на него энергию, — сказал Гвардиола.

Напомним, что "Манчестер Сити" вылетел в 1/8 финала Кубка английской лиги после поражения от "Тоттенхэма" (1:2).

По теме
yellow-arrow
"Когда я был моложе, я всегда мечтал оказаться в "Арсенале". Вратарь Арсенала осуществил свое давнее желание
yellow-arrow
Манчестер Сити хочет продлить контракт со звёздным игроком
yellow-arrow
Зинченко: Наша история с Владой - это очень современная история любви
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости