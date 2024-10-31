Гвардиола рассказал почему не выпустил Холанда в матче с Тоттенхэмом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча с "Тоттенхэмом" (1:2) рассказал, почему не выпустил на поле Холанда, поскольку футболист был на скамейке запасных.

По словам испанского тренера, он не планировал выпускать норвежского нападающего в матче.

Все очень просто... план состоял в том, чтобы он не играл в этой игре. Он сыграл много минут, мы знали, что на этой неделе у нас не будет возможности восстановиться и не будет большого количества игроков, и я не хотел тратить на него энергию, — сказал Гвардиола.

Напомним, что "Манчестер Сити" вылетел в 1/8 финала Кубка английской лиги после поражения от "Тоттенхэма" (1:2).