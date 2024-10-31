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Главный тренер Брентфорда рассказал о состоянии ключевых игроков команды
Некоторые игроки смогут вернуться на поле уже в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассказал, что ключевые игроки команды могут успеть вернуться на поле к лондонскому дерби с "Фулхэмом", которое состоится в понедельник, 4 ноября.
"Кристоффер Айер прекрасно прогрессирует, он будет готов к следующему матчу. Мы дали отдохнуть Кристиану Ньоргору в матче Кубка лиги против «Шеффилд Уэнсдей», поэтому все, кто был под сомнением на следующую игру, сейчас находятся в отличной форме и смогут выйти на поле в понедельник", — отметил Франк.
Также отметим, что защитники "Брентфорда" Рико Генри и Игор Тьяго близки к своему возвращению на поле, однако остаются вне заявки.
Перед 10-м туром АПЛ "Брентфорд" находится на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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