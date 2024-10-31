Защитник "Манчестер Сити" планирует вернуться к тренировкам в ближайшее время.

Мануэль Аканджи рассказал журналисту Sky Sports Антону Толоуи, что хочет вернуться к тренировкам и быть готовым к ближайшему матчу команды.

Он надеется вернуться к тренировкам завтра и быть готовым к матчу с "Борнмутом" в субботу, - сказал Антон Толоуи.

Мануэль Аканджи снялся с матча против "Тоттенхэма" из-за перенапряжения, которое футболист получил на предматчевой разминке.

В этом сезоне Аканджи сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.