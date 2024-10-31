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Защитник Манчестер Сити планирует вернуться к тренировкам в ближайшее время
Футболист вчера снялся с игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" планирует вернуться к тренировкам в ближайшее время.
Мануэль Аканджи рассказал журналисту Sky Sports Антону Толоуи, что хочет вернуться к тренировкам и быть готовым к ближайшему матчу команды.
Он надеется вернуться к тренировкам завтра и быть готовым к матчу с "Борнмутом" в субботу, - сказал Антон Толоуи.
Мануэль Аканджи снялся с матча против "Тоттенхэма" из-за перенапряжения, которое футболист получил на предматчевой разминке.
В этом сезоне Аканджи сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.
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