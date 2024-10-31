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"Когда я был моложе, я всегда мечтал оказаться в "Арсенале". Вратарь Арсенала осуществил свое давнее желание
Этим летом голкипер присоединился к лондонскому клубу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний вратарь "Арсенала" Норберто Нето рассказал в небольшом клубном интервью о своем неожиданном переезде на север Лондона и о давнем желании оказаться в клубе.
"Мой переход в "Арсенал" состоялся очень быстро. Футбол иногда может быть просто сумасшедшим и все может очень быстро меняться. Когда я был моложе, я всегда мечтал оказаться в "Арсенале", играть за этот клуб. Я смотрел очень много матчей АПЛ, когда был ребенком".
"Меня очень тепло приняли в команде. Да, я нахожусь в клубе не так давно, всего несколько месяцев, но для меня это все ощущается так, словно я здесь играю уже на протяжении нескольких лет", — сказал Нето об атмосфере в команде.
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Напомним, что Нето присоединился к "Арсеналу" на правах годичной аренды из "Борнмута" летом этого года, но он все еще не сыграл ни одного матча за клуб.
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