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Манчестер Сити хочет продлить контракт со звёздным игроком

Англия

Клуб настроен серьёзно

Манчестер Сити хочет продлить контракт со звёздным игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" хочет продлить контракт с испанским полузащитником Родри.

По информации испанского журналиста Антона Меано, клуб хочет продлить контракт до конца сезона 2024/25.

"Манчестер Сити" "крайне оптимистично" настроены относительно продления контракта с Родри до конца сезона 2024/25. Это "приоритетная цель" клуба, - говорится в сообщении

Напомним, что Родри стал обладателем Золотого Мяча 2024. Полузащитник опередил двух игроков "Реала".

Испанский полузащитник порвал крестообразную связку и передвигается, опираясь на костыли. С большой вероятностью, сезон для Родри закончен.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" действителен до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 130 млн евро.

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Источник:
City XTRA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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