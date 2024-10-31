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Манчестер Сити хочет продлить контракт со звёздным игроком
Клуб настроен серьёзно
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Сити" хочет продлить контракт с испанским полузащитником Родри.
По информации испанского журналиста Антона Меано, клуб хочет продлить контракт до конца сезона 2024/25.
"Манчестер Сити" "крайне оптимистично" настроены относительно продления контракта с Родри до конца сезона 2024/25. Это "приоритетная цель" клуба, - говорится в сообщении
Напомним, что Родри стал обладателем Золотого Мяча 2024. Полузащитник опередил двух игроков "Реала".
Испанский полузащитник порвал крестообразную связку и передвигается, опираясь на костыли. С большой вероятностью, сезон для Родри закончен.
Контракт игрока с "Манчестер Сити" действителен до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 130 млн евро.
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