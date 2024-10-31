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Габриэль Жезус: Я из тех игроков, которые всегда тяжело работают ради команды

Англия

Нападающий Арсенала рассказал о трудностях, которые у него возникли в последнее время

Габриэль Жезус: Я из тех игроков, которые всегда тяжело работают ради команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Впервые с января 2024 года Габриэль Жезус отметился забитым голом, отправив мяч в сетку ворот "Престона" в матче Кубка английской лиги. Жезус рассказал о том, как он сумел справиться с этим тяжелым периодом в его карьере.

"Я из тех игроков, которые всегда тяжело работают ради команды. Очевидно, что я не доволен, когда не играю. Я не доволен, когда я играю и забиваю, а моя команда не побеждает. Я всегда хочу работать и самосовершенствоваться там, где это необходимо".

"В прошлом сезоне я имел определенные проблемы с травмами и прочее, чего люди не понимают. Они не в клубе, они не понимают, но я здесь не для того, чтобы оправдываться. Я буду работать и пытаться быть в форме, чтобы наслаждаться игрой в футбол и помогать команде одерживать победы".

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Габриэль Жезус понимает, что нападающий должен забивать больше голов, и пообещал, что это будет его главной целью в этом сезоне.

"Да, я забил впервые за 9 месяцев. Я понимаю, что это был очень длинный отрезок. Однако люди также должны понять, что я играл гораздо меньше. Поверьте, я хочу играть намного лучше, поэтому сейчас я сконцентрирован на этом, как никогда".

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Добавим, что в этом сезоне 27-летний нападающий "Арсенала" выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, отыграв в общей сложности чуть более 400 минут. На счету Жезуса один гол и ассист в двух матчах Кубка лиги.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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