Руд ван Нистелрой - о тен Хаге: Мне было больно, что он должен был уйти из МЮ

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой рассказал о своем разговоре с бывшим наставником "красных дьяволов" Эриком тен Хагом.

"Я разговаривал с Эриком перед матчем, и в первом нашем разговоре, когда он предложил мне вернуться в клуб, я действительно почувствовал, что он любил и хотел вывести "МЮ" вперед.

Мне было больно, что он должен был уйти, но я также горжусь его достижениями", - сказал специалист.