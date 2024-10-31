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Руд ван Нистелрой - о тен Хаге: Мне было больно, что он должен был уйти из МЮ

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Руд ван Нистелрой - о тен Хаге: Мне было больно, что он должен был уйти из МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой рассказал о своем разговоре с бывшим наставником "красных дьяволов" Эриком тен Хагом.

"Я разговаривал с Эриком перед матчем, и в первом нашем разговоре, когда он предложил мне вернуться в клуб, я действительно почувствовал, что он любил и хотел вывести "МЮ" вперед.

Мне было больно, что он должен был уйти, но я также горжусь его достижениями", - сказал специалист.

Напомним, что 28 октября "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Руд ван Нистелрой
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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