Английский "Шеффилд Уэнсдей" представил нового спонсора, который размещён на их игровой форме.

Это строительная компания Mockba Modular, но написанная заглавными буквами. Таким образом её можно прочитать как столицу РФ. Компания основана в 2016 году и занимается строительством и продажей жилья.

"MOCKBA — это аббревиатура от Matveev Offsite Construction, которая означает "производство с использованием знаний, индивидуальный дизайн и непревзойденную адаптивность", - сообщил клуб новость о партнёрстве.

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Логотип компании будет как на домашней, так и выездной форме.

"Логотип Mockba Modular будет отображаться на футболках игроков в домашних и выездных матчах", - сообщил клуб.

Клуб представил нового спонсора

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В данный момент "Шеффилд Уэнсдей" в Чемпионшипе занимает 13-е место, набрав 15 очков в 12-ти матчах.