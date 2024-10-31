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Украинцам не понравится. Английский Шеффилд Уэнсдей представил нового спонсора

Англия
Обновлено

Хотя это строительная компания

Украинцам не понравится. Английский Шеффилд Уэнсдей представил нового спонсора

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Шеффилд Уэнсдей" представил нового спонсора, который размещён на их игровой форме.

Это строительная компания Mockba Modular, но написанная заглавными буквами. Таким образом её можно прочитать как столицу РФ. Компания основана в 2016 году и занимается строительством и продажей жилья.

"MOCKBA — это аббревиатура от Matveev Offsite Construction, которая означает "производство с использованием знаний, индивидуальный дизайн и непревзойденную адаптивность", - сообщил клуб новость о партнёрстве.

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Логотип компании будет как на домашней, так и выездной форме.

"Логотип Mockba Modular будет отображаться на футболках игроков в домашних и выездных матчах", - сообщил клуб.

Клуб представил нового спонсора

Фотогалерея

Украинцам не понравится. Английский Шеффилд Уэнсдей представил нового спонсора - изображение 1

В данный момент "Шеффилд Уэнсдей" в Чемпионшипе занимает 13-е место, набрав 15 очков в 12-ти матчах.

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Шеффилд Уэнсдей
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Источник:
Sheffield Wednesday
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Tenma7 (Чернигов)
31.10.2024 в 21:06
Ну первые три буквы абревиатура, а вторые три? По-моему тут все ясно...
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Комментарии 2
Tenma7 (Чернигов)
31.10.2024 в 21:06
Ну первые три буквы абревиатура, а вторые три? По-моему тут все ясно...
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1
0
Термит (Київ)
31.10.2024 в 21:46
якщо "Matveev..." то звичайно що все ясно
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