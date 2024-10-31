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В возрасте 74 лет скончался легендарный нападающий ФК Ипсвич Таун
Футболист играл в одну из самых успешных эпох клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
В возрасте 74 лет после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера скончался легендарный нападающий ФК "Ипсвич Таун" Тревор Ваймарк.
Футболист, забивший более 100 голов в 335 матчах за "Ипсвич", играл под руководством сэра Бобби Робсона в одну из самых успешных эпох клуба в 1970-х годах.
Футбольное сообщество вспоминает Ваймарка как талантливого и преданного игрока. Его голы, особенно четыре мяча в ворота "Лацио" в Кубке УЕФА, навсегда останутся в истории клуба.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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