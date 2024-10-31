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Зинченко и Ярмолюк узнали соперников по четвертьфиналу Кубка английской Лиги
Топовая пара - Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Getty Images / Global Images Ukraine
FA провела жеребьевку четвертьфинала Кубка английской лиги.
Слепой жребий составил такие пары:
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- "Арсенал" – "Кристал Пелас"
- "Ньюкасл" – "Брентфорд"
- "Саутгемптон" – "Ливерпуль"
- "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"
Отметим, что все поединки четвертьфинала пройдут в один день – во вторник, 17 декабря.
Напомним, что в 1/8 финала "Челси" Михаила Мудрика в гостях проиграл "Ньюкаслу" (0:2), "Арсенал" Александра Зинченко на выезде разгромил "Престон" (3:0), а "Брентфорд", за который выступает Егор Ярмолюк, в серии пенальти одолел "Шеффилд Уэнсдей" ( 2:1).
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