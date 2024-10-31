Зинченко и Ярмолюк узнали соперников по четвертьфиналу Кубка английской Лиги

FA провела жеребьевку четвертьфинала Кубка английской лиги.

Слепой жребий составил такие пары:

"Арсенал" – "Кристал Пелас"

"Ньюкасл" – "Брентфорд"

"Саутгемптон" – "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

Отметим, что все поединки четвертьфинала пройдут в один день – во вторник, 17 декабря.

Напомним, что в 1/8 финала "Челси" Михаила Мудрика в гостях проиграл "Ньюкаслу" (0:2), "Арсенал" Александра Зинченко на выезде разгромил "Престон" (3:0), а "Брентфорд", за который выступает Егор Ярмолюк, в серии пенальти одолел "Шеффилд Уэнсдей" ( 2:1).