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"Упорно работает каждый день": ван Нистелрой прокомментировал работу капитана МЮ
Никаких проблем с ним нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой прокомментировал форму капитана команды Бруна Фернандеша.
“Я не волновался за Бруну Фернандеша, ни в коем случае.
Я вижу его каждый день на тренировке... то, как он тренируется, он помогает команде, он упорно работает каждый день. Я был рад за него, когда он забил в ворота "Лестера", – сказал Ван Нистерлой.
В прошлом матче МЮ против “Лестера” португалец оформил дубль. Это были его первые голы в текущем сезоне. В общей сложности Фернандеш провел 14 матчей во всех турнирах, а также оформил пять ассистов.
Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 3 ноября. Подопечные ван Нистерлоя примут “Челси” на “Олд Траффорд”.
Перед этим поединком МЮ находится на 14-м месте в турнирной таблице.
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