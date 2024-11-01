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"Упорно работает каждый день": ван Нистерлой прокомментировал работу капитана МЮ

Англия

Никаких проблем с ним нет

"Упорно работает каждый день": ван Нистерлой прокомментировал работу капитана МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой прокомментировал форму капитана команды Бруна Фернандеша.

“Я не волновался за Бруну Фернандеша, ни в коем случае.

Я вижу его каждый день на тренировке... то, как он тренируется, он помогает команде, он упорно работает каждый день. Я был рад за него, когда он забил в ворота "Лестера", – сказал Ван Нистерлой.

В прошлом матче МЮ против “Лестера” португалец оформил дубль. Это были его первые голы в текущем сезоне. В общей сложности Фернандеш провел 14 матчей во всех турнирах, а также оформил пять ассистов.

Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 3 ноября. Подопечные ван Нистерлоя примут “Челси” на “Олд Траффорд”.

Перед этим поединком МЮ находится на 14-м месте в турнирной таблице.

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Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Офіційний сайт Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Максим Кучер
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