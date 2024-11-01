Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У английских клубов обнаружили проблемы с безопасностью на стадионах. В 2023 году из-за этого погиб болельщик
Проблема тянется уже очень долго
Getty Images/Global Images Ukraine
В ноябре 2023 года на домашнем стадионе "Саутгемптона" произошла трагедия. 59-летний Саймон Окли упал на трибуне, прокатился по лестнице и получил два перелома позвоночника. В итоге его парализовало, а впоследствии он скончался в больнице.
В ходе суда было принято решение, что падение не было обусловлено толчком. Однако близкие Саймона считают, что причиной трагедии является халатность клуба.
The Telegraph сообщает, что еще с 2017 года не только у “святы”х, но и на многих других английских стадионах были проблемы с безопасностью нормального передвижения болельщиков ареной. Несколько лет неравнодушные добивались того, чтобы на "Сент-Мерис Стедиус" были установлены поручни, однако в итоге ничего не изменилось.
“Саутгемптон” удивлен таким обвинением, ведь в 2018 году был проведен тщательный анализ стандартов безопасности. Однако в Англии нет законодательных требований относительно поручней на трибунах.
Но один из местных активистов так не считает.
“Мистер Дэвис говорит, что такая позиция прямо противоречит веб-сайту SGSA, который ссылается на Закон о здоровье и безопасности на работе 1974 года, который утверждает, что “если болельщик получил травму в результате неспособности клуба предотвратить известный риск безопасности, это, вероятно быть правонарушением в соответствии с Законом”, – говорится в статье The Telegraph.
Дэйв Дэвис снова подал иск в суд, чтобы скорректировать правила стандартов безопасности на стадионах. Он хочет добиться того, чтобы в Англии больше не было подобных инцидентов.
Популярное сейчас
- Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
- Серия А. Рома справилась без Довбика, Лацио неудержим
- Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира
- Ферстаппен рассказал о главной проблеме Red-Bull на сегодня
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО