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Вирджил ван Дейк - о защитнике Арсенала: Он напоминает меня самого
Капитан Ливерпуля отметил уровень защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, общаясь с Рио Фердинандом в его подкасте, отметил защитника "Арсенала" Вильяма Салиба, как одного из игроков, за которым он наблюдает. Он похвалил его работу и попытался сравнить себя с ним в его в возрасте.
"Очевидно, что Салиба сейчас прекрасно прогрессирует. Его имя всплывает первым в моей голове, если мы говорим о лучших защитниках в Премьер-лиге. Я думаю, что он хорошо умеет контролировать мяч. Иногда я слежу за тем, что делают другие защитники, чтобы учиться у них чему-то новому для себя".
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"Да, возможно, он несколько напоминает мне меня самого. Честно говоря, когда я был в его возрасте, я был далеко от того уровня, на котором он находится сейчас", — отметил ван Дейк.
Добавим, что Вирджил ван Дейк в этом сезоне провел 12 матчей за "Ливерпуль", отметившись двумя голами. Контракт 33-летнего защитник с клубом истекает летом 2025 года и "красные" работают над его продлением.
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