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Манчестер Юнайтед подготовил документы, чтобы оформить назначение Аморима в следующие несколько дней
Вскоре все будет официально объявлено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над назначением нового главного тренера.
Манкунианцы и “Спортинг” подготовили уже все документы для того, чтобы оформить переход наставника “львов” Рубена Аморима в следующие несколько дней. Именно на этой неделе или в начале следующей должна быть официальная информация о назначении. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По сроку контракта текущая информация остается та же: португалец поставит свой автограф под соглашением до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб получит при тренере 10 миллионов евро компенсации.
"Спортинг" находится на лидерской позиции в португальском чемпионате. "Львы" набрали 27 очков из 27 возможных. Также они вышли в полуфинал Кубка лиги и 1/16 Кубка Португалии. В Лиге чемпионов "Спортинг" занимает восьмое место с семью очками за три матча в активе.
"Манчестер Юнайтед" в прошлую среду провел первый матч без тен Хага. Манкунианцы под руководством Рууда ван Нистерлоя разгромили "Лестер" и вышли в четвертьфинал Кубка лиги, где сыграют с "Тоттенхэмом".
Следующий матч МЮ проведет 3 ноября против "Челси" дома.
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