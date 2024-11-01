Манчестер Юнайтед подготовил документы, чтобы оформить назначение Аморима в следующие несколько дней

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над назначением нового главного тренера.

Манкунианцы и “Спортинг” подготовили уже все документы для того, чтобы оформить переход наставника “львов” Рубена Аморима в следующие несколько дней. Именно на этой неделе или в начале следующей должна быть официальная информация о назначении. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По сроку контракта текущая информация остается та же: португалец поставит свой автограф под соглашением до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб получит при тренере 10 миллионов евро компенсации.

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"Спортинг" находится на лидерской позиции в португальском чемпионате. "Львы" набрали 27 очков из 27 возможных. Также они вышли в полуфинал Кубка лиги и 1/16 Кубка Португалии. В Лиге чемпионов "Спортинг" занимает восьмое место с семью очками за три матча в активе.

"Манчестер Юнайтед" в прошлую среду провел первый матч без тен Хага. Манкунианцы под руководством Рууда ван Нистерлоя разгромили "Лестер" и вышли в четвертьфинал Кубка лиги, где сыграют с "Тоттенхэмом".

Следующий матч МЮ проведет 3 ноября против "Челси" дома.