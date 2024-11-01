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Ван Нистелрой – о МЮ: Для меня это будет кратковременная работа. Мне об этом четко сообщили, и я доволен
Он готов помогать команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой прокомментировал свое назначение и первые дни на своем посту.
“Это будет кратковременная работа временно.
Мне об этом четко сообщили, и я был доволен этим. Я чувствовал, что меня позвали помочь клубу в этой ситуации.
Очевидно, что это было тяжело, Эрику пришлось уйти, я был разочарован со смешанными чувствами, но после этого вам нужно изменить мышление, чтобы победить, потому что 75 000 человек ждут и празднуют, а миллионы смотрят дома. Это то, что мы пытались сделать, и то же самое по крайней мере в воскресенье, а потом посмотрим”, – сказал Ван Нистелрой.
В дебютном матче для нидерландца его подопечные победили "Лестер" со счетом 5:2 в поединке Кубка лиги. Следующую встречу МЮ проведет 3 ноября против "Челси" в рамках АПЛ на "Олд Траффорд".
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