Ван Нистелрой – о МЮ: Для меня это будет кратковременная работа. Мне об этом четко сообщили, и я доволен

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой прокомментировал свое назначение и первые дни на своем посту.

“Это будет кратковременная работа временно.

Мне об этом четко сообщили, и я был доволен этим. Я чувствовал, что меня позвали помочь клубу в этой ситуации.

Очевидно, что это было тяжело, Эрику пришлось уйти, я был разочарован со смешанными чувствами, но после этого вам нужно изменить мышление, чтобы победить, потому что 75 000 человек ждут и празднуют, а миллионы смотрят дома. Это то, что мы пытались сделать, и то же самое по крайней мере в воскресенье, а потом посмотрим”, – сказал Ван Нистелрой.