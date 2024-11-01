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Главный тренер Арсенала рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед игрой с Ньюкаслом

Англия

Известно, кто из игроков имеет шанс принять участие в матче

Главный тренер Арсенала рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед игрой с Ньюкаслом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о новостях команды, дав обновление относительно травмированных игроков перед матчем против "Ньюкасла", который состоится в эту субботу, 2 ноября.

"У нас есть хорошие новости относительно Габриэля Магальяеша. Если он сможет принять участие в сегодняшней тренировке, то он вернется в состав в ближайшее время. Риккардо Калафиори и Мартин Эдегор точно не сыграют завтра".

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"Для Мартина сейчас начинается этап восстановления, когда он готовится к тренировкам вместе с командой. Посмотрим, будет ли он испытывать дискомфорт или нет. Сейчас он находится на необходимом физическом уровне, который от него требуется. Надеюсь, что он вернется в ближайшее время".

"Что касается Бена Уайта, то мы еще не знаем, сможет ли он выйти он на поле. Он не тренировался, поэтому посмотрим, как все сложится", — отметил Микель Артета.

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Также Артета отметил, что он не ожидает увидеть возвращение Такехиро Томиясу раньше следующей международной паузы на матчи сборных.

Напомним, что команда Александра Зинченко находится на третьем месте в АПЛ перед началом 10-го тура.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор Габриэл Магальяэс
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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