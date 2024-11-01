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39-летний одноклубник Виталия Миколенко не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Англия

Ветеран английского футбола стремится и дальше выступать на высшем уровне

39-летний одноклубник Виталия Миколенко не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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39-летний крайний защитник "Эвертона" Эшли Янг пока не думает о завершении игровой карьеры в ближайшее время. Игрок убежден, что он может продолжать выступать на самом высоком уровне.

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"Я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь собственной игрой. Мне удается отдавать результативные передачи, что очень хорошо. Я чувствую себя хорошо, чувствую уверенность в себе, поэтому я и играю хорошо".

"Надеюсь, что тренер выпустит меня на игру в следующем туре. Я готов к матчу, я отдаю все свои силы на тренировках. Я хочу продолжать играть в футбол на самом высоком уровне, пока есть силы", — сказал Янг.

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Добавим, что в следующем туре АПЛ "Эвертон" сыграет на выезде против "Саутгемптона". Матч состоится в субботу, 2 ноября в 17:00 по киевскому времени. На данный момент команда Миколенко занимает 16-е место в турнирной таблице с 9 набранными очками после девяти туров.

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Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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