39-летний одноклубник Виталия Миколенко не планирует завершать карьеру в ближайшее время

39-летний крайний защитник "Эвертона" Эшли Янг пока не думает о завершении игровой карьеры в ближайшее время. Игрок убежден, что он может продолжать выступать на самом высоком уровне.

"Я наслаждаюсь футболом, я наслаждаюсь собственной игрой. Мне удается отдавать результативные передачи, что очень хорошо. Я чувствую себя хорошо, чувствую уверенность в себе, поэтому я и играю хорошо". "Надеюсь, что тренер выпустит меня на игру в следующем туре. Я готов к матчу, я отдаю все свои силы на тренировках. Я хочу продолжать играть в футбол на самом высоком уровне, пока есть силы", — сказал Янг.

"I'm enjoying football, I'm enjoying myself" ????



Ashley Young clarifies he has no plans of stepping back from football anytime soon ???? pic.twitter.com/SWxUg4OKLg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 1, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в следующем туре АПЛ "Эвертон" сыграет на выезде против "Саутгемптона". Матч состоится в субботу, 2 ноября в 17:00 по киевскому времени. На данный момент команда Миколенко занимает 16-е место в турнирной таблице с 9 набранными очками после девяти туров.