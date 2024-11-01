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Главный тренер Ньюкасла рассказал о доступности ключевых игроков на игру с Арсеналом
Участие нескольких футболистов в следующем матче под вопросом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау на предматчевой пресс-конференции рассказал о физическом состоянии ключевых игроков команды: Энтони Гордона, Александера Исака и Каллума Уилсона.
"Они чувствуют себя хорошо, мы дополнительно оценим их состояние сегодня. У них были неприятные повреждения, поэтому мы будем принимать решение сегодня. Нам нужно убедиться в том, что те игроки, которые выйдут на поле в матче против "Арсенала", будут в лучшей физической форме".
"Каллум тоже чувствует себя хорошо, он постепенно возвращается к тренировкам. У него, к счастью, не было серьезной травмы, он испытывал определенный дискомфорт. Мы будем смотреть за тем, как он будет чувствовать себя, однако, вероятно, он вернется на поле не раньше, чем через пару недель", — добавил наставник "Ньюкасла".
Отметим, что матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии состоится в субботу, 2 ноября в 14:30. "Канониры" занимают третье место в АПЛ, а "сороки" находятся на 12-й строчке.
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