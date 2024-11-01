  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "С ним всегда приятно говорить": ван Нистелрой рассказал, что ему сказал Фергюсон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"С ним всегда приятно говорить": ван Нистелрой рассказал, что ему сказал Фергюсон

Англия

Кратко и по делу

"С ним всегда приятно говорить": ван Нистелрой рассказал, что ему сказал Фергюсон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой ответил на вопрос журналиста, который спросил, разговаривал ли он с легендой тренерского МЮ Сэром Алексом Фергюсоном.

Да, я с ним говорил. Он пожелал мне удачи. Мы коротко поговорили о моей ситуации, коротко о команде, и больше всего он пожелал мне удачи в игре. С ним всегда приятно поговорить", – сказал Ван Нистерлой.

Читайте такжеВан Нистелрой – о МЮ: Для меня это будет кратковременная работа. Мне об этом четко сообщили, и я доволен

В своем дебютном матче во главе команды нидерландский наставник победил "Лестер" со счетом 5:2. Следующий поединок манкунианцы проведут 3 ноября против Челси на домашнем поле

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Ньюкасла рассказал о доступности ключевых игроков на игру с Арсеналом
yellow-arrow
Главными целями Ювентуса зимой станут защитники Ювентуса и ПСЖ
yellow-arrow
39-летний одноклубник Виталия Миколенко не планирует завершать карьеру в ближайшее время
Рууд ван Нистелрой Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости