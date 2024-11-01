Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"С ним всегда приятно говорить": ван Нистелрой рассказал, что ему сказал Фергюсон
Кратко и по делу
Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой ответил на вопрос журналиста, который спросил, разговаривал ли он с легендой тренерского МЮ Сэром Алексом Фергюсоном.
Да, я с ним говорил. Он пожелал мне удачи. Мы коротко поговорили о моей ситуации, коротко о команде, и больше всего он пожелал мне удачи в игре. С ним всегда приятно поговорить", – сказал Ван Нистерлой.
В своем дебютном матче во главе команды нидерландский наставник победил "Лестер" со счетом 5:2. Следующий поединок манкунианцы проведут 3 ноября против Челси на домашнем поле
Популярное сейчас
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Спортивный врач – о медиках Полесья: Это что, советская поликлиника? Думал, что этот кринж давно исчез из украинского футбола
- Вацко – о трансферах бразильцев Карпат: Цена вопроса очень серьезная
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium