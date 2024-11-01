"С ним всегда приятно говорить": ван Нистелрой рассказал, что ему сказал Фергюсон

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой ответил на вопрос журналиста, который спросил, разговаривал ли он с легендой тренерского МЮ Сэром Алексом Фергюсоном.

Да, я с ним говорил. Он пожелал мне удачи. Мы коротко поговорили о моей ситуации, коротко о команде, и больше всего он пожелал мне удачи в игре. С ним всегда приятно поговорить", – сказал Ван Нистерлой.

В своем дебютном матче во главе команды нидерландский наставник победил "Лестер" со счетом 5:2. Следующий поединок манкунианцы проведут 3 ноября против Челси на домашнем поле