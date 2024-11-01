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Арне Слот назвал сроки возвращения травмированных игроков Ливерпуля
Главный тренер Ливерпуля рассказал последние новости из лазарета клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед матчем с "Брайтоном" в АПЛ главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал последние актуальные новости из лазарета клуба и назвал сроки возвращения травмированных игроков: Алиссона, Федерико Кьезы и Диогу Жоты.
"Мне кажется, я уже несколько раз говорил, что всегда трудно точно сказать, когда игроки будут готовы, потому что последняя фаза восстановления может длиться в течение нескольких дней или меньше", — сказал Слот об Алиссоне и Жоте.
Все трое будут недоступны по крайней мере до начала следующего международного перерыва в ноябре.
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"Факт заключается в том, что они будут отсутствовать до международного перерыва в ноябре. Поэтому увидим, смогут ли они присоединиться к нам после его завершения. Мы надеемся, что Кьеза сможет вернуться к тренировкам во время международного перерыва, а затем присоединится к общей группе", — добавил Арне Слот.
Матч 10-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Брайтоном" состоится в эту субботу, 2 ноября в 17:00 по киевскому времени.
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