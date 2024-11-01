Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал португалец Рубен Аморим.

Однако специалист не присоединится к команде сразу. Его приезд запланирован на понедельник, 11 ноября. Сейчас он ожидает полноценного оформления британской рабочей визы, сообщает МЮ.

Клуб также отмечает, что пока новый наставник не прибудет в Англию, манкунианцами продолжит руководить Рууд ван Нистелрой. Команда с нидерландцем в прошлую среду разгромила "Лестер" в 1/8 финала Кубка лиги со счетом 5:2. В воскресенье его подопечные встретятся с Челси уже в рамках АПЛ.

Контракт будет подписан до июня 2027 года. У "Манчестер Юнайтед" будет опция продления соглашения еще на год.

“Рубен является одним из самых интересных и высоко оцененных молодых тренеров европейского футбола. Он получил высокие награды и как игрок и как тренер. Его титулы включают две победы в Примейре Лиге в Португалии со "Спортингом"; первый из которых стал первым титулом клуба за 19 лет”, – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что "Спортинг" получит за переход Аморима 11 миллионов евро.

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МЮ находится на 14 строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Также команда после трех ничьих в Лиге Европы идет на 21-м месте в таблице. Параллельно манкунианцы принимают участие в Кубке Англии и Кубке лиги.

Дебютным для Аморима может стать матч 12 тура АПЛ против "Ипсвича" 24 ноября – уже после международной паузы.