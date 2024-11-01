Тренер Тоттенхэма подтвердил отсутствие основного центрбека лондонцев до конца международной паузы

Центральный защитник "Тоттенхэма" Мики ван де Вен продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Тома Баркли, главный тренер команды Агне Постекоглу заявил, что нидерландец находится в лазарете из-за растяжения подколенного сухожилия.

Травма не серьезная, но она будет вне игры минимум до завершения международной паузы.

Ван де Вен получил повреждение в матче против "Манчестер Сити" в прошлую среду и покинул поле на 14 минуте встречи. Он пропустит поединки против "Астон Виллы" и "Ипсвича" в АПЛ, а также с "Галатасараем" в Лиге Европы. Кроме этого, не сыграет против Венгрии и Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций за Нидерланды.

В этом сезоне вна де Вен провел 10 матчей во всех турнирах в составе “шпор”.