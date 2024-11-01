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Тренер Тоттенхэма подтвердил отсутствие основного центрбека лондонцев до конца международной паузы

Англия
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Пока столичный клуб будет без него

Тренер Тоттенхэма подтвердил отсутствие основного центрбека лондонцев до конца международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Тоттенхэма" Мики ван де Вен продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Тома Баркли, главный тренер команды Агне Постекоглу заявил, что нидерландец находится в лазарете из-за растяжения подколенного сухожилия.

Травма не серьезная, но она будет вне игры минимум до завершения международной паузы.

Ван де Вен получил повреждение в матче против "Манчестер Сити" в прошлую среду и покинул поле на 14 минуте встречи. Он пропустит поединки против "Астон Виллы" и "Ипсвича" в АПЛ, а также с "Галатасараем" в Лиге Европы. Кроме этого, не сыграет против Венгрии и Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций за Нидерланды.

В этом сезоне вна де Вен провел 10 матчей во всех турнирах в составе “шпор”.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Мики Ван де Вен
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Источник:
Том Барклі в X
Опубликовал: Максим Кучер
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