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Главный тренер Арсенала подтвердил возможность продления контракта с ключевым игроком команды

Англия

Полузащитник канониров является важным игроком для Микеля Артеты

Главный тренер Арсенала подтвердил возможность продления контракта с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, начнет ли клуб переговоры по новому контракту с опытным полузащитником Томасом Парти.

"Томасу сейчас только 31 год и он действительно находится в прекрасной форме. Поэтому, да, мы будем обсуждать возможность продления контракта", — отметил Артета.

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"Нам нужно, чтобы Томас продолжал играть на том же уровне, которого мы все от него ожидаем. Он очень много работает, чтобы играть на наивысшем уровне. Я думаю, что он прекрасно справляется со всеми требованиями на разных позициях. Он является очень важным игроком для нашей команды", — добавил 42-летний испанский тренер.

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Отметим, что в этом сезоне Томас Парти принял участие в 13 матчах за "Арсенал", забив один гол.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Парти
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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