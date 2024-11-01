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Пеп Гвардиола: Мы не единственная футбольная команда, которая имеет травмированных игроков
Тренер Ман Сити рассказал о проблемах перед следующей игрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и его команда страдают от большого количества травмированных игроков перед следующим матчем в АПЛ против "Борнмута", который состоится завтра, 2 ноября.
"Завтра вы узнаете о том, кто будет играть. Вы увидите список игроков (на матч против "Борнмута"). У меня очень много сомнений относительно нескольких игроков. Это то, что мы имеем. Мы не единственная футбольная команда, которая имеет травмированных игроков. Это вызов для нас, поскольку нам нужно найти 11 игроков на этот матч", — ответил Гвардиола на вопрос журналистов о доступных игроках на завтрашний матч.
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"Раньше мы использовали некоторых игроков нашей академии, они не раз помогали нам, поэтому это еще один вариант для нас", — добавил Гвардиола.
Напомним, что после поражения от "Тоттенхэма" (2:1) в Кубке лиги Пеп Гвардиола заявил, что у его команды возникли настоящие трудности, ведь в команде доступны лишь 13 полевых игроков.
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