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Санчо пропустит еще один матч за Челси
В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 3 ноября, "Челси" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги. Но один игрок пропустит эту игру.
Энцо Мареска, главный тренер "синих" накануне матча подтвердил, что левый вингер Джейдон Санчо пока болеет, но он все равно не смог бы сыграть против своего родного клуба.
Добавим, что Санчо - игрок "красных дьяволов", который выступает за «Челси» на правах аренды до 30 июня 2025 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.
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