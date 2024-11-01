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Звездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер

Англия

Игрок имеет лучшие варианты продолжения своей карьеры

Звездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщениям, "Манчестер Юнайтед" может попытаться подписать нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша, которого связывали с переходом в "Арсенал" и "Ливерпуль", но игрок может отказаться от такого трансфера.

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Под руководством Рубена Аморима в "Спортинге" 26-летний Виктор Дьёкереш забил 59 голов и отдал 19 ассистов в 65 играх за клуб во всех турнирах. Недавно "МЮ" достиг договоренности с Аморимом, который возглавит английский клуб до старта международной паузы в ноябре, и теперь пути наставника и игрока могут разойтись.

Как известно, летом следующего года "Спортинг" будет готов отпустить Дьокереша за сумму в размере 60-70 миллионов евро. "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" чрезвычайно заинтересованы в подписании нападающего сборной Швеции, поэтому у него будут доступны и другие варианты для продолжения своей карьеры.

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Добавим, что в этом сезоне Виктор Дёкереш забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах на клубном уровне.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Виктор Дьёкереш
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Источник:
Football 365
Опубликовал: Андрей Журба
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