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Звездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер
Игрок имеет лучшие варианты продолжения своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно сообщениям, "Манчестер Юнайтед" может попытаться подписать нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша, которого связывали с переходом в "Арсенал" и "Ливерпуль", но игрок может отказаться от такого трансфера.
Под руководством Рубена Аморима в "Спортинге" 26-летний Виктор Дьёкереш забил 59 голов и отдал 19 ассистов в 65 играх за клуб во всех турнирах. Недавно "МЮ" достиг договоренности с Аморимом, который возглавит английский клуб до старта международной паузы в ноябре, и теперь пути наставника и игрока могут разойтись.
Как известно, летом следующего года "Спортинг" будет готов отпустить Дьокереша за сумму в размере 60-70 миллионов евро. "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" чрезвычайно заинтересованы в подписании нападающего сборной Швеции, поэтому у него будут доступны и другие варианты для продолжения своей карьеры.
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Добавим, что в этом сезоне Виктор Дёкереш забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах на клубном уровне.
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