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Микель Артета хочет подписать звездного вингера, с которым он работал в Манчестер Сити

Англия

Тренер канониров хочет пригласить в команду еще одного бывшего подопечного

Микель Артета хочет подписать звездного вингера, с которым он работал в Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане вызывает серьезный интерес у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты перед январским трансферным окном.

Как известно, контракт 28-летнего немца с "Баварией" истекает летом 2025 года, что делает его привлекательной целью для топовых европейских команд. На счету Лероя Сане 51 гол и 51 ассист в 183 матчах за мюнхенский клуб и он уже имеет опыт игры в АПЛ, что может заставить "Арсенал" рассмотреть возможность его подписания.

Читайте такжеСпортдир Баварии - о Сане: "Мы ведем переговоры с его агентом"

Несмотря на заинтересованность к Сане со стороны других клубов, в частности "Арсенала" и "Ньюкасла", руководство "Баварии" хочет сохранить игрока сборной Германии в команде. Клуб общается с агентом игрока относительно нового соглашения.

В этом сезоне Лерой Сане выходил на поле в 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись тремя голами.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Микель Артета Лерой Сане
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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