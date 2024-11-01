Микель Артета хочет подписать звездного вингера, с которым он работал в Манчестер Сити

Звездный вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане вызывает серьезный интерес у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты перед январским трансферным окном.

Как известно, контракт 28-летнего немца с "Баварией" истекает летом 2025 года, что делает его привлекательной целью для топовых европейских команд. На счету Лероя Сане 51 гол и 51 ассист в 183 матчах за мюнхенский клуб и он уже имеет опыт игры в АПЛ, что может заставить "Арсенал" рассмотреть возможность его подписания.

Несмотря на заинтересованность к Сане со стороны других клубов, в частности "Арсенала" и "Ньюкасла", руководство "Баварии" хочет сохранить игрока сборной Германии в команде. Клуб общается с агентом игрока относительно нового соглашения.

В этом сезоне Лерой Сане выходил на поле в 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись тремя голами.