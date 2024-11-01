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Микель Артета хочет подписать звездного вингера, с которым он работал в Манчестер Сити
Тренер канониров хочет пригласить в команду еще одного бывшего подопечного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане вызывает серьезный интерес у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты перед январским трансферным окном.
Как известно, контракт 28-летнего немца с "Баварией" истекает летом 2025 года, что делает его привлекательной целью для топовых европейских команд. На счету Лероя Сане 51 гол и 51 ассист в 183 матчах за мюнхенский клуб и он уже имеет опыт игры в АПЛ, что может заставить "Арсенал" рассмотреть возможность его подписания.
Несмотря на заинтересованность к Сане со стороны других клубов, в частности "Арсенала" и "Ньюкасла", руководство "Баварии" хочет сохранить игрока сборной Германии в команде. Клуб общается с агентом игрока относительно нового соглашения.
В этом сезоне Лерой Сане выходил на поле в 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись тремя голами.
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