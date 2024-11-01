Защитник МЮ - о Рубене Амориме: Он фантастический тренер

Португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рад, что его соотечественник Рубен Аморим возглавит клуб в ближайшее время. 25-летний игрок "МЮ" считает Аморима фантастическим тренер, который идеально подходит для этого клуба.

"Он (Рубен Аморим) фантастический тренер, который идеально подходит для этого клуба. Мне кажется, что он очень требователен. Эта черта характера идеально подходит такому клубу как "Манчестер Юнайтед". У него очень высокие стандарты, поэтому я надеюсь, что мы сможем побеждать вместе", — сказал Далот в интервью для Sky Sports.

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Отметим, что приезд нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" запланирован на понедельник, 11 ноября. Сейчас он ожидает полноценного оформления британской рабочей визы, сообщает сайт "МЮ".

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Добавим, что Диогу Далот, который является ключевым игроком "МЮ", провел 15 матчей за клуб во всех турнирах этого сезона, отметившись двумя результативными передачами.