  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник МЮ - о Рубене Амориме: Он фантастический тренер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник МЮ - о Рубене Амориме: Он фантастический тренер

Англия
Обновлено

Соотечественник нового тренера МЮ рад его назначению

Защитник МЮ - о Рубене Амориме: Он фантастический тренер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рад, что его соотечественник Рубен Аморим возглавит клуб в ближайшее время. 25-летний игрок "МЮ" считает Аморима фантастическим тренер, который идеально подходит для этого клуба.

"Он (Рубен Аморим) фантастический тренер, который идеально подходит для этого клуба. Мне кажется, что он очень требователен. Эта черта характера идеально подходит такому клубу как "Манчестер Юнайтед". У него очень высокие стандарты, поэтому я надеюсь, что мы сможем побеждать вместе", — сказал Далот в интервью для Sky Sports.

Читайте такжеЗвездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер

Отметим, что приезд нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" запланирован на понедельник, 11 ноября. Сейчас он ожидает полноценного оформления британской рабочей визы, сообщает сайт "МЮ".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Диогу Далот, который является ключевым игроком "МЮ", провел 15 матчей за клуб во всех турнирах этого сезона, отметившись двумя результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
"С нетерпением жду встречи с ним". Тренер одного из клубов АПЛ радостно отозвался на назначение нового тренера МЮ
yellow-arrow
Микель Артета хочет подписать звездного вингера, с которым он работал в Манчестер Сити
yellow-arrow
Звездный бомбардир Спортинга может отказаться от трансфера в МЮ, который возглавит его нынешний тренер
Манчестер Юнайтед Диогу Далот Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости