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"С нетерпением жду встречи". Тренер одного из клубов АПЛ радостно отозвался на назначение Аморима в МЮ

Англия
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Оба наставника совсем скоро проведут матч друг против друга

"С нетерпением жду встречи". Тренер одного из клубов АПЛ радостно отозвался на назначение Аморима в МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу во время своей пресс-конференции радостно отозвался на новость о назначении Рубена Аморима новым тренером "Манчестер Юнайтед".

"Да, я буквально только что услышал новость (назначение Рубена Аморима на должность главного тренера "МЮ"). За это время, думаю, он уже успеет адаптироваться в лиге. С нетерпением жду встречи с ним", — сказал Постекоглу.

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Напомним, что сегодня, 1 ноября, "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте сообщил о том, что новым главным тренером команды стал Рубен Аморим. Португальский специалист присоединится к клубу 11-го ноября. До этого времени командой будет руководить Рууд ван Нистелрой.

Добавим, что Анге Постекоглу и Рубен Аморим встретятся между собой в четвертьфинальном матче Кубка лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который запланирован на 17 декабря 2024 года.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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