"С нетерпением жду встречи". Тренер одного из клубов АПЛ радостно отозвался на назначение Аморима в МЮ

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу во время своей пресс-конференции радостно отозвался на новость о назначении Рубена Аморима новым тренером "Манчестер Юнайтед".

"Да, я буквально только что услышал новость (назначение Рубена Аморима на должность главного тренера "МЮ"). За это время, думаю, он уже успеет адаптироваться в лиге. С нетерпением жду встречи с ним", — сказал Постекоглу.

"Looking forward to meeting him" ????



Ange Postecoglou on facing Ruben Amorim as Manchester United's new head coach ????pic.twitter.com/0U5argeHmd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 1, 2024

Напомним, что сегодня, 1 ноября, "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте сообщил о том, что новым главным тренером команды стал Рубен Аморим. Португальский специалист присоединится к клубу 11-го ноября. До этого времени командой будет руководить Рууд ван Нистелрой.

Добавим, что Анге Постекоглу и Рубен Аморим встретятся между собой в четвертьфинальном матче Кубка лиги между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который запланирован на 17 декабря 2024 года.