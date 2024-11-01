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Директор Вулверхэмптона дисквалифицирован за неспортивное поведение
Специалисту также выписали штраф
Спортивный директор футбольного клуба "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс получил суровое наказание от Футбольной ассоциации Англии (ФА).
Как сообщает ВВС, специалиста дисквалифицировали на два матча команды и ФА выписала ему штраф в размере 7000 фунтов стерлингов.
Причиной такого решения стало поведение Хоббса после матча с "Манчестер Сити", который состоялся 20 октября. После того, как "Вулверхэмптон" потерпел поражение со счетом 2:1, спортивный директор оскорбительно высказался в адрес официальных лиц матча.
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