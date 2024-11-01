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Директор Вулверхэмптона дисквалифицирован за неспортивное поведение

Англия

Специалисту также выписали штраф

Директор Вулверхэмптона дисквалифицирован за неспортивное поведение

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Спортивный директор футбольного клуба "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс получил суровое наказание от Футбольной ассоциации Англии (ФА).

Как сообщает ВВС, специалиста дисквалифицировали на два матча команды и ФА выписала ему штраф в размере 7000 фунтов стерлингов.

Причиной такого решения стало поведение Хоббса после матча с "Манчестер Сити", который состоялся 20 октября. После того, как "Вулверхэмптон" потерпел поражение со счетом 2:1, спортивный директор оскорбительно высказался в адрес официальных лиц матча.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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