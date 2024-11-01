Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За прошедшие шесть дней "сороки" провели два тяжелых матча против "Челси" практически одинаковым составом. После такого закрадываются сомнения, насколько они готовы в физическом плане к противостоянию с "Арсеналом".

Да, у "канониров" есть свои проблемы, впрочем складывается впечатление, что запаса прочности у них больше.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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