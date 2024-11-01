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Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хватит ли сил команде Хау?
Getty Images / Global Images Ukraine
За прошедшие шесть дней "сороки" провели два тяжелых матча против "Челси" практически одинаковым составом. После такого закрадываются сомнения, насколько они готовы в физическом плане к противостоянию с "Арсеналом".
Да, у "канониров" есть свои проблемы, впрочем складывается впечатление, что запаса прочности у них больше.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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