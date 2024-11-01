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Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Хватит ли сил команде Хау?

Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За прошедшие шесть дней "сороки" провели два тяжелых матча против "Челси" практически одинаковым составом. После такого закрадываются сомнения, насколько они готовы в физическом плане к противостоянию с "Арсеналом".

Да, у "канониров" есть свои проблемы, впрочем складывается впечатление, что запаса прочности у них больше.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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