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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли мы Александра Зинченко?

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди этой недели Зинченко наконец вернулся в стартовый состав "Арсенала" на матч Кубка Английской Лиги против "Престона". Этот матч куда более ответственный, впрочем, возможно, украинец может рассчитывать на доверие собственного тренера?

Надеемся, что Александр будет в старте и сможет помочь своей команде противостоять "сорокам" на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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