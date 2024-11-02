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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли мы Александра Зинченко?
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди этой недели Зинченко наконец вернулся в стартовый состав "Арсенала" на матч Кубка Английской Лиги против "Престона". Этот матч куда более ответственный, впрочем, возможно, украинец может рассчитывать на доверие собственного тренера?
Надеемся, что Александр будет в старте и сможет помочь своей команде противостоять "сорокам" на выезде.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.
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Английская Премьер-лига. 10-й тур.
2 ноября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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