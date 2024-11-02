Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди этой недели Зинченко наконец вернулся в стартовый состав "Арсенала" на матч Кубка Английской Лиги против "Престона". Этот матч куда более ответственный, впрочем, возможно, украинец может рассчитывать на доверие собственного тренера?

Надеемся, что Александр будет в старте и сможет помочь своей команде противостоять "сорокам" на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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