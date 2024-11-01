Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние два тура АПЛ для "Борнмута" проходили очень сложно, учитывая уровень соперников. Сначала надо было противостоять "Арсеналу", а затем и "Астон Вилле". Однако они получили 4 очка в этих матчах, а Забарный почти идеально справился со своей работой, пропустив лишь 1 гол от Росса Баркли.

Удастся ли "вишням" остановить еще одного гранда английского футбола в лице "Манчестер Сити"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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