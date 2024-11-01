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Борнмут – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной тест для Ильи Забарного и компании
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние два тура АПЛ для "Борнмута" проходили очень сложно, учитывая уровень соперников. Сначала надо было противостоять "Арсеналу", а затем и "Астон Вилле". Однако они получили 4 очка в этих матчах, а Забарный почти идеально справился со своей работой, пропустив лишь 1 гол от Росса Баркли.
Удастся ли "вишням" остановить еще одного гранда английского футбола в лице "Манчестер Сити"?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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