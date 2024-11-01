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Ливерпуль – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Работа над ошибками от Фабиана Хюрцелера

Ливерпуль – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Буквально два дня назад "Ливерпуль" уже противостоял "Брайтону" в рамках 1/8 Кубка Английской Лиги и тогда все завершилось почти комфортной победой мерсисайдцев, хотя и не без проблем.

Теперь Фабиан Гюрцелер может сделать определенные выводы и попытаться удивить своего соперника в рамках АПЛ на "Энфилде". Получится ли у наставника придумать эффективный план?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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