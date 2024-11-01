Ливерпуль – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Буквально два дня назад "Ливерпуль" уже противостоял "Брайтону" в рамках 1/8 Кубка Английской Лиги и тогда все завершилось почти комфортной победой мерсисайдцев, хотя и не без проблем.

Теперь Фабиан Гюрцелер может сделать определенные выводы и попытаться удивить своего соперника в рамках АПЛ на "Энфилде". Получится ли у наставника придумать эффективный план?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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