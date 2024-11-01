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Ливерпуль – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Работа над ошибками от Фабиана Хюрцелера
Getty Images / Global Images Ukraine
Буквально два дня назад "Ливерпуль" уже противостоял "Брайтону" в рамках 1/8 Кубка Английской Лиги и тогда все завершилось почти комфортной победой мерсисайдцев, хотя и не без проблем.
Теперь Фабиан Гюрцелер может сделать определенные выводы и попытаться удивить своего соперника в рамках АПЛ на "Энфилде". Получится ли у наставника придумать эффективный план?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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