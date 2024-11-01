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Артета: Ньюкасл – фантастическая команда, которую очень хорошо тренируют
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о матче десятого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
"Мы знаем, с каким тяжелым вызовом столкнемся завтра, и мы полностью готовы к нему. Это фантастическая команда, которую очень хорошо тренируют. Это великолепный стадион для игры. Я знаю, с чем мы там столкнемся, поэтому ждем этого с нетерпением", - сказал Артета.
Добавим, что поединок между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" начнется в 14:30 по киевскому времени 2 ноября.
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