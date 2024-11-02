Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Такое впечатление, что "Ливерпуль" не менял главного тренера прошлым летом и Юрген Клопп не покидал команду. Нет, конечно стиль и подход слегка изменились, но результаты вообще нет.

В среду "Ливерпуль" уже ездил в гости к "Брайтону" в Кубке Лиги и выиграл 3:2, теперь нужно как минимум повторить такой успех, а как максимум — выигрывать с большей разницей, ведь теперь матч у них дома.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.43 5.10 6.90 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брайтон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.