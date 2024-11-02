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Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот попытается обыграть "чаек" во второй раз за 4 дня

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Такое впечатление, что "Ливерпуль" не менял главного тренера прошлым летом и Юрген Клопп не покидал команду. Нет, конечно стиль и подход слегка изменились, но результаты вообще нет.

В среду "Ливерпуль" уже ездил в гости к "Брайтону" в Кубке Лиги и выиграл 3:2, теперь нужно как минимум повторить такой успех, а как максимум — выигрывать с большей разницей, ведь теперь матч у них дома.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.

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Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брайтон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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