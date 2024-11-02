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Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот попытается обыграть "чаек" во второй раз за 4 дня
Getty Images / Global Images Ukraine
Такое впечатление, что "Ливерпуль" не менял главного тренера прошлым летом и Юрген Клопп не покидал команду. Нет, конечно стиль и подход слегка изменились, но результаты вообще нет.
В среду "Ливерпуль" уже ездил в гости к "Брайтону" в Кубке Лиги и выиграл 3:2, теперь нужно как минимум повторить такой успех, а как максимум — выигрывать с большей разницей, ведь теперь матч у них дома.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 ноября.
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Английская Премьер-лига. 10-й тур.
2 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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