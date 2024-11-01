Кристал Пэлас может получить нового инвестора

Американский бизнесмен Стэнли Танг ведет переговоры с главой клуба Стивом Пэришем о приобретении 46% акций, которые сейчас принадлежат владельцу "Лиона" Джону Текстору. Об этом сообщает издание The Guardian,

Текстор хочет продать свою долю, чтобы сосредоточиться на других футбольных проектах. Он уже вел переговоры о приобретении "Эвертона", но сделка не состоялась из-за невозможности продать свою долю в лондонском клубе.

Добавим, что "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 6 очков.