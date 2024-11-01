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Кристал Пэлас может получить нового инвестора
Кто приобретет акции клуба?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Стэнли Танг ведет переговоры с главой клуба Стивом Пэришем о приобретении 46% акций, которые сейчас принадлежат владельцу "Лиона" Джону Текстору. Об этом сообщает издание The Guardian,
Текстор хочет продать свою долю, чтобы сосредоточиться на других футбольных проектах. Он уже вел переговоры о приобретении "Эвертона", но сделка не состоялась из-за невозможности продать свою долю в лондонском клубе.
Добавим, что "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 6 очков.
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