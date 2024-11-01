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Кристал Пэлас может получить нового инвестора

Англия

Кто приобретет акции клуба?

Кристал Пэлас может получить нового инвестора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Американский бизнесмен Стэнли Танг ведет переговоры с главой клуба Стивом Пэришем о приобретении 46% акций, которые сейчас принадлежат владельцу "Лиона" Джону Текстору. Об этом сообщает издание The Guardian,

Текстор хочет продать свою долю, чтобы сосредоточиться на других футбольных проектах. Он уже вел переговоры о приобретении "Эвертона", но сделка не состоялась из-за невозможности продать свою долю в лондонском клубе.

Добавим, что "Кристал Пэлас" сейчас занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 6 очков.

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Джон Текстор Кристал Пэлас
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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