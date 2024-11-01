  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Всего ему наилучшего". Тренер Челси высказался о назначении Аморима в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Всего ему наилучшего". Тренер Челси высказался о назначении Аморима в Манчестер Юнайтед

Англия

Мареска высказал свое мнение

"Всего ему наилучшего". Тренер Челси высказался о назначении Аморима в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", прокомментировал новость о назначении Рубена Аморима новым тренером "Манчестер Юнайтед".

"Всего ему наилучшего. Если ответственные люди приняли такое решение, то это потому, что они считают его правильным. Всего наилучшего ему и "Манчестер Юнайтед", - сказал спе ециалист.

Добавим, что контракт Рубена с "красными дьяволами" будет подписан до июня 2027 года и "Манчестер Юнайтед" будет опция продления сотрудничества еще на год.

Читайте такжеСанчо пропустит еще один матч за Челси
По теме
yellow-arrow
"Ваша поддержка и тепло помогли мне почувствовать себя как дома". Тен Хаг обратился к болельщикам МЮ после увольнения
yellow-arrow
"Яйца не могут научить куриц, но", - Зинченко сравнил методы работы Гвардиолы и Артеты
yellow-arrow
Зинченко: Встретившись с Зеленским, я понял, что он абсолютно наш герой
Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости