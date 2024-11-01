"Всего ему наилучшего". Тренер Челси высказался о назначении Аморима в Манчестер Юнайтед

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", прокомментировал новость о назначении Рубена Аморима новым тренером "Манчестер Юнайтед".

"Всего ему наилучшего. Если ответственные люди приняли такое решение, то это потому, что они считают его правильным. Всего наилучшего ему и "Манчестер Юнайтед", - сказал спе ециалист.

Добавим, что контракт Рубена с "красными дьяволами" будет подписан до июня 2027 года и "Манчестер Юнайтед" будет опция продления сотрудничества еще на год.